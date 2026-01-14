Były wójt Żelazkowa Sylwiusz Jakubowski nie żyje. Informację o jego śmierci przekazał Urząd Gminy Żelazków. Samorządowiec zmarł w wieku 66 lat. Jak podaje Polsat News, przebywał na oddziale intensywnej terapii w szpitalu w Kaliszu. Oficjalnej przyczyny zgonu nie ujawniono.

Jakubowski należał do najbardziej rozpoznawalnych włodarzy w regionie. Gminą kierował przez siedem kadencji: w latach 1990–2006 i ponownie w latach 2014–2022. W 2024 r. bezskutecznie ubiegał się o powrót do lokalnej polityki.

W oświadczeniu opublikowanym przez samorząd napisano: „Dotarła do nas smutna wiadomość o śmierci wieloletniego włodarza gminy Żelazków. Łączymy się w bólu z rodziną oraz najbliższymi”, a także „Odszedł człowiek, który swoją pracą trwale zapisał się na kartach historii naszej gminy”.

O Jakubowskim głośno zrobiło się w 2016 r., kiedy udzielił ślubu będąc pod wpływem alkoholu. W kolejnych latach media wielokrotnie opisywały kolejne incydenty, które przyciągały uwagę opinii publicznej. Pomimo kontrowersji długo utrzymywał poparcie mieszkańców.

Były wójt miał również problemy prawne. Pięć lat temu Sąd Rejonowy w Kaliszu wymierzył mu 10 miesięcy ograniczenia wolności w formie 30-godzinnych prac społecznych miesięcznie — m.in. za groźby wobec mieszkańca Borkowa Starego. Wcześniej zapadały wobec niego wyroki dotyczące m.in. naruszenia nietykalności policjanta podczas I Kaliskiego Marszu Równości, znieważenia funkcjonariuszy czy prowokowania fałszywych wezwań służb. W sprawie cywilnej sąd orzekł również mobbing wobec pracownicy urzędu.

Przeczytaj również: