Do zabawnej sytuacji doszło podczas wizyty Karola Nawrockiego w Wielkiej Brytanii. Na znanego w Londynie kota Larry’ego wpadł… osobisty fotograf polskiej głowy państwa.

Prezydent Karol Nawrocki odbył wizytę w Wielkiej Brytanii. Na miejscu spotkał się m.in. z tamtejszym premierem Keirem Starmerem. Rozmowa prezydentem z szefem brytyjskiego rządu odbyła się, jak to jest w zwyczaju, na Downing Street 10.

Przy wyjściu z budynku doszło do zabawnej sytuacji. Gdy prezydent Nawrocki opuszczał obiekt tuż przed nim kroczył jego osobisty fotograf – Mikołaj Bujak. Mężczyzna w pośpiechu kierował się ku wyjściu, by wykonać dokumentację fotograficzną. Nie spodziewał się jednak, że ktoś, a konkretnie zwierzę, zajdzie mu drogę.

Pod nogi fotografa wpadł bowiem… kot. Nie był to jednak przypadkowy futrzak, a kot Larry, czyli kot domowy pełniący w Wielkiej Brytanii funkcję Głównego Myszołapa w służbie Sekretariatu Generalnego od 2011 roku. Kot Larry, przygarnięty 15 lat temu przez załogę Downing Street 10 i od tamtej pory mieszkający w siedzibie brytyjskiego premiera, był obecny także podczas wizyty polskiego prezydenta.

Całe zdarzenie uwieczniły kamery. – Najbardziej znany kot w Wielkiej Brytanii, Larry, dziś wystąpił z Prezydentem Karolem Nawrockim na wspólnej konferencji przed Downing Street – napisał Maciej Wąsik, eurodeputowany PiS, który wrzucił film do sieci.

Najbardziej znany kot w Wielkiej Brytanii, Larry, dziś wystąpił z Prezydentem Karolem Nawrockim na wspólnej konferencji przed Downing Street. 😼 pic.twitter.com/Cfhkf28cJk — Maciej Wąsik 🇵🇱 (@WasikMaciej) January 13, 2026

