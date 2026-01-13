Sławomir Mentzen i jego współpracownicy liczą się z możliwością wykreślenia jego partii Nowa Nadzieja współtworzącej Konfederację. Zanim jednak do tego doszło, politycy zarejestrowali nową formację, której nazwa również nawiązuje do sagi „Gwiezdnych Wojen”.

Imperium Kontratakuje – to tytuł drugiej części sagi Georga Lucasa (jeśli liczyć od powstałych później prequeli, to chronologicznie jest to piąta część). Od teraz to również nazwa nowej partii na polskiej scenie politycznej, której liderem będzie Sławomir Mentzen.

Partia Nowa Nadzieja powstała w 2022 r., kiedy Sławomir Mentzen przejął partię KORWiN i usuął w cień Janusz Korwin-Mikke. „Uważam, że Nowa Nadzieja jest bardzo pozytywną nazwą, pod którą każdy może się podpisać. Każdy może mieć nadzieję” — mówił wówczas w rozmowie z „Rzeczpospolitą”.

Jak informuje „Rzeczpospolita”, 7 stycznia Sąd Okręgowy w Warszawie zarejestrował nową partię Imperium Kontratakuje (IK). Formalnie Mentzen nie figuruje we władzach, to jednak tworzą ją jego najbliżsi współpracownicy. Prezesem został Wojciech Machulski, pełniący funkcję rzecznika prasowego Nowej Nadziei.

Politycy związani z Mentzenem zabezpieczyli się w ten sposób przed ostatecznym wykreśleniem Nowej Nadziei. W ocenie PKW partia nie złożyła sprawozdania finansowego za 2024 r., przez co w listopadzie ubiegłego roku Sąd Okręgowy w Warszawie wykreślił ją z rejestru. Orzeczenie nie jest jeszcze prawomocne, władze partii złożyły odwołanie.

Źródło: rp.pl