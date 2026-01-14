Rosyjski Kreml wprowadził kolejne przejęcia aktywów zagranicznych firm. Jak ustaliło RMF24, na mocy dekretu Władimira Putina z 31 grudnia 2025 r. kontrolę nad oddziałami Canpack oraz Rockwool w Rosji przejęły tamtejsze podmioty państwowe. Informacja o decyzji ujrzała światło dzienne dopiero po upływie kilku tygodni.

Chodzi o dwa istotne przedsiębiorstwa: polsko-amerykański Canpack, będący globalnym producentem aluminiowych puszek, oraz duński Rockwool, specjalizujący się w materiałach izolacyjnych. Obie spółki straciły możliwość zarządzania swoimi rosyjskimi aktywami, a dostęp do nich został formalnie przekazany wyznaczonym firmom lokalnym.

Według dostępnych danych, Stalelement przejął 100 proc. udziałów w Can-Pack LLC, a tym samym fabryki w Wołokołamsku i Nowoczerkasku. Z kolei JSC Razvitie Stroitelnykh Aktiv otrzymało nadzór nad rosyjskimi strukturami Rockwool, w tym nad 68 proc. udziałów w Rockwool-Volga LLC.

Rosyjska agencja TASS podkreśla, że podobne decyzje dotyczą głównie przedsiębiorstw z tzw. „krajów nieprzyjaznych”, a więc państw, które po inwazji na Ukrainę nałożyły na Moskwę sankcje gospodarcze. Kreml tłumaczy przejęcia jako „tymczasowe zarządzanie”, jednak eksperci zwracają uwagę, że w praktyce takie rozwiązania mogą obowiązywać latami.

Zarówno Canpack, jak i Rockwool nie odzyskały dotąd kontroli nad zakładami, a – jak podało RMF24 – nie ma pewności, czy w ogóle będzie to możliwe. Cała operacja wpisuje się w konsekwentny trend nacjonalizacji aktywów zagranicznych firm, który Rosja prowadzi od miesięcy jako formę odpowiedzi na presję Zachodu.

