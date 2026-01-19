Prezydent Karol Nawrocki otrzymał zaproszenie od Donalda Trumpa do udziału w tzw. Radzie Pokoju, która ma monitorować sytuację na Bliskim Wschodzie – poinformował portal Onet, powołując się na dwa niezależne źródła.

Podobną propozycję Trump skierował m.in. do Władimira Putina. Rzecznik Kremla, Dmitrij Pieskow, potwierdził, że rosyjski przywódca został zaproszony, aby dołączyć do międzynarodowego organu zajmującego się procesem pokojowym, politycznym i odbudową Strefy Gazy.

Według informacji agencji AFP udział w Radzie Pokoju zaoferowano przedstawicielom około 60 państw, w tym Kanady, Rumunii, Włoch i Turcji. W niedzielę o swoim zaproszeniu poinformował premier Węgier Viktor Orbán, natomiast w poniedziałek Onet podał, że propozycja dotarła także do prezydenta Karola Nawrockiego.

Rada Pokoju ma pełnić rolę nadzorczą nad realizacją inicjatyw pokojowych w Strefie Gazy, a także koordynować działania polityczne i wsparcie odbudowy enklawy. Udział w organie międzynarodowym stwarza szansę dla państw uczestniczących na bezpośredni wpływ na podejmowane decyzje i konsultacje w sprawach bezpieczeństwa oraz rozwoju regionalnego.

Eksperci wskazują, że zaproszenia do Rady Pokoju mogą być również elementem budowania platformy dyplomatycznej, w której USA stara się angażować zarówno tradycyjnych sojuszników, jak i państwa o strategicznym znaczeniu w regionie Bliskiego Wschodu. Dla Polski udział prezydenta Nawrockiego w takim gremium może oznaczać zwiększenie roli w międzynarodowej debacie o bezpieczeństwie i procesach pokojowych.

