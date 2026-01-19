Telewizja wPolsce24 przeprowadziła krótką rozmowę z posłem Lewicy Andrzejem Szejną. Pytany go o zegarek oraz jego oświadczenie majątkowe.

Niedawno serwis Blask podał, że poseł Lewicy Andrzej Szejna pozuje na zdjęciach z zegarkiem Omega, który wart jest ok. 40 tysięcy złotych. Dziennikarze portalu dostrzegli jednocześnie, że gadżetu nie ma w oświadczeniu majątkowym posła, choć zgodnie z przepisami powinien się tam znaleźć.

Podczas jednej z rozmów na sejmowym korytarzu dziennikarz telewizji wPolsce24 zapytał Szejnę o zegarek, który ma na ręce. Poseł Lewicy początkowo potwierdził, że ów zegarek to wspomniana Omega. Gdy dziennikarz zaczął dopytywać, dlaczego – ze względu na swoją cenę – nie został on wpisany do oświadczenia majątkowego polityka zaczął zmieniać zdanie.

– Muszę sobie przypomnieć, co to za zegarek – powiedział Szejna. – Nie, to nie jest Omega – dodał po chwili wprawiając reportera w zdumienie, ponieważ chwilę wcześniej przyznawał, że jednak jest to zegarek marki Omega.

Jaka jest więc prawda ws. zegarka posła Lewicy Andrzeja Szejny?

