W rozmowie udzielonej TVN Adam Michnik ostro ocenił prezydenta Karola Nawrockiego, nawiązując do medialnych publikacji dotyczących jego przeszłych kontaktów ze środowiskami pseudokibiców.

Współtwórca „Gazety Wyborczej” w wywiadzie odnosił się krytycznie zarówno do samego prezydenta, jak i do wyborców, którzy oddali na niego głos. – Nie podoba mi się natomiast to, że połowa mojego narodu oddała w wyborach prezydenckich głosy na kandydata, któremu bliżej do przestępców stadionowych, kiboli niż do ludzi z pokolenia buntu 1978 roku – mówił na antenie TVN.

W dalszej części rozmowy Michnik podkreślił swoją dezaprobatę wobec klimatu społecznego, jaki jego zdaniem wytworzył się w ostatnich latach. – Nie podoba mi się, że tak wielu ludzi wycofuje się z odpowiedzialności za stan życia publicznego, że jest tak wiele przyzwolenia na nieprawdę, na hejt i nienawiść – stwierdził.

Jeszcze niedawno prezydent Nawrocki uczestniczył w Pielgrzymce Kibiców na Jasnej Górze w Częstochowie. Podczas spotkania zwrócił się do zebranych hasłem „czołem kibice”.

Wywiad Michnika wpisuje się w szerszą dyskusję dotyczącą stylu sprawowania urzędu przez Karola Nawrockiego oraz jego relacji z częścią środowisk kibicowskich. Wypowiedzi publicysty mogą wzmocnić już istniejące napięcia w debacie, która od czasu wyborów prezydenckich pozostaje jedną z osi sporu wokół kształtu życia publicznego i standardów politycznej reprezentacji.

