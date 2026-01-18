Sondaż przeprowadzony przez pracownię SW Research na zlecenie rp.pl pokazuje, że opinie Polaków w sprawie weta prezydenta Karola Nawrockiego wobec ustawy wdrażającej unijny Akt o usługach cyfrowych (DSA) są mocno podzielone. Przeważają jednak zwolennicy weta.

9 stycznia prezydent poinformował o zawetowaniu trzech ustaw, w tym dokumentu, który miał dostosować polskie przepisy do regulacji DSA obowiązujących w Unii Europejskiej. W badaniu SW Research dla rp.pl respondentów zapytano, czy ich zdaniem decyzja głowy państwa była słuszna.

Odpowiedź „tak” wskazało 31 proc. ankietowanych. Przeciwnego zdania było 30,6 proc. osób biorących udział w badaniu. Kolejne 19,6 proc. badanych zadeklarowało brak opinii w tej sprawie, natomiast 18,8 proc. przyznało, że wcześniej nie słyszało o samej ustawie.

Poparcie dla prezydenckiego weta częściej deklarują mężczyźni — w tej grupie pozytywnie ocenia je 39 proc. ankietowanych. Jeszcze częściej aprobata pojawia się wśród osób osiągających miesięczne dochody powyżej 7000 zł netto, gdzie wskaźnik ten wyniósł 44 proc.

Najsilniejsza krytyka decyzji głowy państwa pojawia się natomiast u osób po 50. roku życia — aż 45 proc. z nich ocenia weto negatywnie. Podobnie myślą mieszkańcy największych aglomeracji; w miastach liczących powyżej 500 tys. mieszkańców sprzeciw wyraziło 43 proc. respondentów.

źródło: rp.pl

