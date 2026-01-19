Serwis Onet.pl podał dzisiaj, że Donald Trump złożył Karolowi Nawrockiemu ofertę. Teraz na całą sprawę zareagował Donald Tusk.

Prezydent Karol Nawrocki otrzymał zaproszenie od Donalda Trumpa do udziału w tzw. Radzie Pokoju, która ma monitorować sytuację na Bliskim Wschodzie – poinformował portal Onet, powołując się na dwa niezależne źródła.

Podobną propozycję Trump skierował m.in. do Władimira Putina. Rzecznik Kremla, Dmitrij Pieskow, potwierdził, że rosyjski przywódca został zaproszony, aby dołączyć do międzynarodowego organu zajmującego się procesem pokojowym, politycznym i odbudową Strefy Gazy. Więcej TUTAJ.

Teraz do całej sprawy odniósł się Donald Tusk. Szef polskiego rządu zamieścił w serwisie „X” wpis, w którym komentuje propozycję złożoną przez amerykańskiego prezydenta. Jego wpis utrzymany jest w stanowczym tonie.

Donald Tusk reaguje na ofertę od Trumpa

– Przystąpienie Polski do organizacji międzynarodowej wymaga zgody Rady Ministrów i ratyfikacji przez Sejm. Rząd kierować się będzie wyłącznie interesem i bezpieczeństwem państwa polskiego. I nikomu nie damy się rozegrać – napisał polski premier.

Do jego wpisu odniósł się z kolei analityk Krzysztof Wojczal, który uważa, że Tusk… przyszedł Karolowi Nawrockiemu z pomocą. – Premier przyszedł Prezydentowi z pomocą. Miły gest (bez ironii). Nie zazdrościłem Kancelarii Prezydenta sytuacji, w której otrzymali zaproszenie od Trumpa, a w tle mamy temat Grenlandii i zaproszenia dla Putina i Łukaszenki. Odmówić? Średnio. Poza tym, lepiej w każdym gremium międzynarodowym być, niż nie być i nie mieć wpływu. Z drugiej strony, powyższe okoliczności nie sprzyjają też nadmiernemu entuzjazmowi przy przyjmowaniu zaproszenia. Myślę, że mamy teraz świetny pretekst by nieco poczekać z deklaracjami i poczekać, aż z tych 60 zaproszonych państw, ktoś z Zachodu dołączy :) Moim zdaniem to dobra gra Duży – Mały Pałac w kontekście sytuacji międzynarodowej, nawet jeśli nie zamierzona – napisał Wojczal.

