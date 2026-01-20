Donald Trump w rozmowie telefonicznej ze stacją NBC usłyszał pytanie o możliwość użycia wojska do zajęcia Grenlandii. Prezydent Stanów Zjednoczonych unikał jednoznacznej odpowiedzi.

„Bez komentarza” – rzucił krótko Donald Trump, gdy usłyszał w słuchawce pytanie, czy rozważa użycie siły militarnej do zajęcia terytorium Grenlandii. Sprawa wywołuje w ostatnich tygodniach ogromne kontrowersje. Prezydent USA przekonuje, że jego kraj musi przejąć kontrolę nad wyspą ze względów bezpieczeństwa. Duńczycy nie zamierzają jednak ustępować.

W ostatnim czasie niektóre państwa europejskie wysłały symboliczne grupy swoich żołnierzy na manewry organizowane na Grenlandii. Trump od razu zagroził, że na te państwa nałoży bolesne cła handlowe. Niektórzy, jak Niemcy, od razu się wycofali. Inni nie zamierzają ulegać.

W rozmowie z NBC Trump usłyszał pytanie również o to, czy zamierza zrealizować swoją zapowiedź odnośnie ceł. „Zrobię to na 100 procent” – zapewnił prezydent USA nie zostawiając cienia wątpliwości.

„Europa powinna skupić się na wojnie rosyjsko-ukraińskiej, bo, szczerze mówiąc, widzicie, co im to dało” – stwierdził prezydent USA.

Przeczytaj również:

Źr. money.pl