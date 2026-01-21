Prezydent Karol Nawrocki na antenie Telewizji Republika ujawnił kulisy rozmów z Donaldem Trumpem. Do spotkania przywódców doszło podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos. Rozmawiano głównie o kwestiach bezpieczeństwa.

W środę Nawrocki spotkał się z Trumpem w Davos. Tego samego dnia wieczorem polski prezydent ujawnił nieco więcej informacji na temat spotkania. „Przede wszystkim dotyczyło ono kwestii bezpieczeństwa. To rzecz naturalna” – powiedział.

„Potwierdzenie gwarancji bezpieczeństwa dla Polski, obecności żołnierzy amerykańskich w Polsce. To jest agenda naszych spotkań. To było dość długie spotkanie. Rozmawialiśmy także o sytuacji ekonomicznej, o grupie G20, o tym, że Polska za sprawą zaproszenia prezydenta Trumpa jest w G20” – mówił dalej Nawrocki.

Prezydent podkreślił, że „spotkanie dotyczyło też naszych przyszłych planów, ale w istocie dotyczyło sytuacji wokół Rady Pokoju, która ma być jutro inaugurowana”. „To chyba najważniejsza kwestia, też najszerzej obok Grenlandii dyskutowana w samym Davos” – powiedział Nawrocki.

Prezydent podkreślił również, że jeśli Polska dołączy do Rady Pokoju, to on nie zawaha się przed konfrontacją z Władimirem Putinem. „W obliczu Władimira Putina, gdybym występował z nim w jednym panelu, czy przy jednym spotkaniu, to nie zabrakłoby mi siły i energii do tego, aby powiedzieć mu, co myślę” – zapewnił Nawrocki.

Przeczytaj również:

Źr. WP