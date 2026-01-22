Wołodymyr Zełenski na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos wygłosił gorzkie przemówienie, w którym uderzył w państwa zachodnie. Podkreślał, że w sprawie jego kraju od poprzedniego szczytu w Davos nic się nie zmieniło.

„Rok temu tutaj w Davos zakończyłem moje przemówienie słowami: „Europa potrzebuje zrozumieć, jak ma się bronić”. Minął rok. Nic się nie zmieniło. Jesteśmy nadal w sytuacji, gdzie muszę powtarzać te same słowa” – mówił Zełenski.

Podkreślił, że Trump robi na świecie wielkie rzeczy, np. pojmał Maduro, czy zatrzymuje rosyjskie tankowce. Jednak nie doprowadził dotąd do zakończenia wojny na Ukrainie. „Dlaczego prezydent Trump może zatrzymywać tankowce z floty cieni, zajmować ich ropę, a Europa nie? Rosyjska ropa jest transportowana pod samym nosem, pod samym brzegiem Europy. Ta ropa finansuje wojnę przeciwko Ukrainie” – grzmiał.

Zełenski nie szczędził mocnych słów pod adresem zachodnich przywódców. „Jednym z największych problemów w dzisiejszej Europie, mimo że się o tym nie mówi, jest mentalność. Niektórzy liderzy Europy są z Europy, ale nie zawsze za Europą” – podkreślał. „Europa uwielbia rozmawiać o przyszłości, ale unika działań. Po co wysyłacie 40 żołnierzy na Grenlandię? Co chcecie osiągnąć?” – pytał retorycznie.

„Dziś Ameryka już rozpoczęła inicjatywę Rady Pokoju. Ukrainę zaproszono tak samo jak Rosję, Białoruś. Europa nawet nie stworzyła wspólnego stanowiska co do tej idei. Może dziś wieczorem, gdy Rada Europejska się spotka, to zadecydują o czymś” – dodał Zełenski.

Źr. WP