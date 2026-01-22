Premier Włoch Giorgia Meloni odniosła się do słów Donalda Trumpa. Amerykański prezydent oświadczył, że „NATO bez USA jest niczym”.

Meloni skomentowała to pytaniem, które szybko rozeszło się w mediach: „Czy mamy opuścić NATO, zamknąć amerykańskie bazy, zerwać relacje handlowe, czy… szturmować McDonald’s? Nie wiem. Co powinniśmy zrobić?”. W ten sposób premier z ironią podkreśliła brak realistycznych alternatyw dla dotychczasowej współpracy z Waszyngtonem i zwróciła uwagę na skalę i absurd opinii postulujących izolację Włoch od sojuszy transatlantyckich.

🇺🇸Trump: „NATO jest niczym bez Ameryki”.



🇺🇸Trump: „NATO jest niczym bez Ameryki".

🇮🇹Premier Meloni: „Doskonale. Wtedy zamkniemy wasze bazy, zerwiemy wasze umowy handlowe i zbojkotujemy McDonald's, na wszelki wypadek".

W wystąpieniu Meloni zaznaczyła, że „siła” dyplomacji nie polega na izolacji ani na zerwaniu dotychczasowych więzów, lecz na utrzymywaniu i wzmacnianiu relacji zarówno w ramach Unii Europejskiej, jak i Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jak argumentowała, członkostwo w tych strukturach oraz partnerstwo z USA są fundamentalne dla bezpieczeństwa i pozycji międzynarodowej Rzymu.

Komentując różnice zdań z Waszyngtonem, Meloni podkreśliła, że choć nie zawsze zgadza się ze wszystkimi działaniami swoich sojuszników, to pozostaje realistką co do roli, jaką odgrywa transatlantycka współpraca. Jej słowa miały przeciwstawić się narracjom twierdzącym, że Europa mogłaby bez problemu zastąpić USA jako gwaranta bezpieczeństwa — co nie znalazło do tej pory wiarygodnych alternatyw.

Włoska premier wykorzystała też tę okazję, by odciąć się od wewnętrznych i zagranicznych interpretacji, które przedstawiały jej wypowiedź jako antyamerykańską. Jak wskazują analizy medialne, fragmenty jej komentarzy odcinane od kontekstu były wykorzystywane do tworzenia fałszywych lub przesadzonych narracji o jej stosunku do USA i NATO.

