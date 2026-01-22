Piotr Latała, znany komik, był gościem Krzysztofa Stanowskiego w Kanale Zero. Podczas rozmowy ujawnił m.in., jakie ma poglądy polityczne.

Latała to fenomen polskiego internetu. Komik podbija swoimi rolkami sieć. Wciela się w nich w różne role społeczne, jednak jego talent aktorski sprawia, że idealnie oddaje otaczającą nas rzeczywistość. Nie dziwi więc, że oglądalność jego filmów jest coraz większa.

On sam kuje żelazo póki gorące. Jakiś czas temu Latała rozpoczął trasę ze swoim programem stand-upowym, który również przyjął się bardzo dobrze. W mediach społecznościowych komika znajdziemy zdjęcia z występów, na których widać wypełnione po brzegi sale.

Niedawno Latała był gościem Krzysztofa Stanowskiego w Kanale Zero. Jego wizyta była okazją do poznania komika od strony prywatnej. Co ciekawe, również tej dotyczącej poglądów polityczny. Latała, na pytanie dotyczące właśnie tej kwestii, nie zamierzał się krygować i powiedział wprost.

– Ja mam bardziej prawicowe poglądy. Zauważyłem, że jest teraz nagonka na ludzi, wyznających wartości bardziej prawicowe. To jest taka niby tolerancja środowisk lewicowych, tylko, że ludzie boją się powiedzieć, że wierzą w Boga, są patriotami, albo, że lubią Prezydenta Karola Nawrockiego – powiedział w rozmowie ze Stanowskim. – To jest chore, dajmy sobie po równo tej wolności. Bardziej, bliżej mi w prawą stronę niż w lewą i proszę o uszanowanie, ale szanuję wszystkich – dodał.

Jesteście ciekawi jakie poglądy ma Piotr Latała? 👀 Posłuchajcie sami! ⤵️ pic.twitter.com/CnZfQ3f2Jh — OficjalneZero (@OficjalneZero) January 21, 2026

