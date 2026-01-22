W środowy wieczór polskie siły zbrojne odnotowały nietypową aktywność dronów. Zdarzenie miało miejsce w rejonie granicy z Białorusią. Chodzi o małe bezzałogowe statki powietrzne.Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych (DORSZ) wydało komunikat. Sytuacja nie zagraża bezpieczeństwu polskiej przestrzeni powietrznej. Jest jednak elementem działań hybrydowych Białorusi.

Do zdarzenia doszło w godzinach wieczornych w środę, kiedy systemy monitoringu wojskowego wykryły wzmożoną obecność dronów na wschodniej granicy Polski. Jak informuje DORSZ, urządzenia te nie naruszyły polskiej przestrzeni powietrznej, a ich aktywność była na bieżąco śledzona za pomocą zaawansowanych systemów radarowych i obserwacyjnych. Wojsko podkreśliło, że nie stwierdzono żadnego realnego ryzyka dla bezpieczeństwa kraju.

Informujemy, że w środę, 21.01.2026 r. w godzinach wieczornych obserwowana była wzmożona aktywność bezzałogowych statków powietrznych niewielkich rozmiarów, operujących nad granicą polsko-białoruską. Aktywność ta była nieprzerwanie monitorowana przez wojskowe systemy… pic.twitter.com/DaRtFhv2N5 — Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) January 22, 2026

Eksperci wojskowi wskazują, że takie incydenty mogą być częścią strategii destabilizującej, prowadzonej przez Białoruś. Celem tych operacji jest testowanie gotowości polskich systemów obrony powietrznej oraz prowokowanie napięć w regionie. – Nasze siły pozostają w pełnej gotowości, a granica wschodnia jest pod stałym nadzorem – brzmi parafraza oświadczenia dowództwa, które zapewnia o ciągłym monitoringu sytuacji.

Kontekst geopolityczny i znaczenie dla bezpieczeństwa regionalnego

Granica polsko-białoruska od lat jest miejscem napięć, zwłaszcza w kontekście kryzysu migracyjnego i działań hybrydowych. Białoruś, wspierana przez Rosję, wielokrotnie oskarżana była o wykorzystywanie dronów i innych środków do prowokacji. Obecny incydent wpisuje się w ten wzorzec, podkreślając potrzebę wzmocnienia współpracy międzynarodowej w zakresie obrony granic UE i NATO. Polskie wojsko, w ramach operacji „Bezpieczna Podlasie” i innych inicjatyw, regularnie przeprowadza ćwiczenia i modernizuje sprzęt, aby skutecznie przeciwdziałać takim zagrożeniom. Jak dotąd, nie zgłoszono żadnych strat materialnych ani incydentów z udziałem personelu.

Co dalej?

Władze polskie zapowiadają dalsze monitorowanie sytuacji i ewentualne wzmocnienie patroli granicznych. Eksperci ds. bezpieczeństwa radzą, by w przypadku podobnych zdarzeń informować odpowiednie służby, co pozwoli na szybką reakcję. Incydenty tego typu podkreślają znaczenie inwestycji w technologie antydronowe i cyberbezpieczeństwo.

Przeczytaj również:

Źródło: Onet