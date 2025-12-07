Podczas wizyty Karola Nawrockiego w Kanale Zero padło pytanie o ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka. Szef tego resortu miał deklarować, że zmierzyłby się z Prezydentem także w sensie fizycznym.

Prowadzący rozmowę Krzysztof Stanowski mówił, że minister Żurek odgraża się, iż „wsadzi Nawrockiego za kraty”. Prezydent przyznał, że w ogóle nie obawia się ministra sprawiedliwości i jest zaniepokojony, iż ten nie zna Konstytucji i wyroków Trybunału Konstytucyjnego.

Po chwili Prezydent przypomniał jedną z wypowiedzi Żurka, gdy ten sugerował możliwość „zmierzenia się” z Nawrockim „w sensie fizycznym”. Głowa państwa przyznał jednak, że zarówno on, jak i minister Żurek, jak mu się wydaje, mają ważniejsze sprawy na głowie.

– Ale chętnie, by mu Pan władował – wtrącił w pewnym momencie Krzysztof Stanowski dodając, że mogłoby to mieć miejsce „w wolnym czasie” Prezydenta RP. – Mamy dzisiaj dużo ważniejsze sprawy z ministrem sprawiedliwości, niż moje szybkie zgaszenie światła panu ministrowi – dodał Karol Nawrocki.

– To nie o to chodzi. Po prostu musimy trzymać się przede wszystkim polskiej konstytucji – zakończył swoją wypowiedź w powyższym temacie Karol Nawrocki.

