Do dość niespodziewanej sytuacji doszło podczas transmisji na żywo w Kanale Zero z udziałem Prezydenta Karola Nawrockiego. Nagle głowa państwa otrzymała nieoczywisty telefon.

Podczas programu w Kanale Zero Karol Nawrocki odbierał telefony od widzów. W pewnym momencie do studia dodzwoniła się dość znana postać, choć trzeba przyznać, że było to dosyć niespodziewane. Po drugiej stronie znalazł się bowiem… „Staruch”, czyli jeden z szefów kibiców Legii Warszawa, który od wielu lat prowadzi doping na sektorze najzagorzalszych fanów „Wojskowych”.

„Staruch” przedstawił swoją sytuację, która jego zdaniem jest niesprawiedliwa. Mężczyzna został ukarany dwuletnim zakazem stadionowym za to, że podczas jednego z meczów ligowych prowadził doping na sektorze stojąc w tym czasie na płocie. „Staruch” wprost zapytał Nawrockiego, czy ten zdecyduje się go ułaskawić.

Karol Nawrocki przyznał, że sprawa jest mu znana, a obecnie wszystkie tego typu kwestie są analizowane przez odpowiednie organy w jego Kancelarii. Nie powiedział wprost czy „Staruch” faktycznie doczeka się ułaskawienia, aczkolwiek również tego nie wykluczył. Zresztą, zobaczcie sami.

