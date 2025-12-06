Prezydent Francji Emmanuel Macron poinformował w mediach społecznościowych, że w poniedziałek w Londynie organizuje pilny szczyt dotyczący Ukrainy. Pojawią się na nim przywódcy Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji oraz Ukrainy. Polska nie znalazła się w tym gronie.

Macron poinformował w mediach społecznościowych, że spotka się z przywódcami Wielkiej Brytanii, Niemiec i Ukrainy – premierem Keirem Starmerem, kanclerzem Friedrichem Merzem i prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Szczyt odbędzie się w poniedziałek w Londynie. Przywódcy omówią stan negocjacji dotyczących zakończenia wojny na Ukrainie.

„Rosja nie dąży do pokoju, lecz eskaluje konflikt” – napisał prezydent Francji. Macron odniósł się tymi słowami do nocnego uderzenia, którego głównym celem były obiekty energetyczne i kolejowe na Ukrainie.

„Musimy nadal wywierać presję na Rosję, aby zmusić ją do zawarcia pokoju. (…) Ukraina może liczyć na nasze nieustające wsparcie. Taki jest sens wysiłków, które podjęliśmy w ramach koalicji chętnych. Będziemy je kontynuować wraz z Amerykanami, aby zapewnić Ukrainie gwarancje bezpieczeństwa, bez których nie będzie trwałego pokoju. Ponieważ to, co dzieje się na Ukrainie, ma również wpływ na bezpieczeństwo całej Europy” – napisał Macron.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski potwierdził, że otrzymał zaproszenie na szczyt w Londynie. Zaznaczył, że są one częścią szerszych konsultacji dotyczących zakończenia wojny.

Źr. RMF FM