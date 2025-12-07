Szef Pentagonu Pete Hegseth w swoim wystąpieniu wezwał do postawienia na „twardy realizm” i zerwanie z „utopijnym idealizmem”. Wymienił też kilka państw sojuszniczych, które pochwalił za wzięcie odpowiedzialności. W tym gronie znalazła się też Polska.

Hegseth potępił „dekady utopijnego idealizmu realizowanego przez decydentów, prezydentów i generałów”. „Ameryka nie będzie już rozpraszana przez budowanie demokracji, interwencjonizm, nieokreślone wojny, zmiany reżimów, zmiany klimatu i moralizatorstwo” – mówił szef Pentagonu.

W swoim wystąpieniu odniósł się do ostatnich działań USA w regionie Karaibów. Amerykanie zatopili tam wiele łodzi, które przemycały narkotyki. „Jeśli przywieziesz narkotyki do tego kraju łodzią, znajdziemy cię i zatopimy” – mówił Hegseth.

Szef Pentagonu odniósł się także do rewizji obciążeń w ramach sojuszów. Pochwalił kraje, które zwiększyły wydatki na obronność. W tym kontekście wymienił Koreę Południową, Niemcy i szczególnie Polskę. Wzmocnione inwestycje wojskowe Warszawy przedstawił jako wzór odpowiedzialnego podziału obciążeń, do którego zachęcał prezydent Donald Trump.

„Sojusznicy to nie dzieci. Możemy i powinniśmy oczekiwać, że zrobią, co do nich należy” – powiedział Hegseth.

Przeczytaj również:

Źr. Interia