Premier Węgier Viktor Orban po raz kolejny zdecydowanie opowiedział się przeciwko wojnie. W sobotę wypowiadał się na ten temat na wiecu ze zwolennikami. Natomiast już w niedzielę opublikował wstrząsający spot w mediach społecznościowych i znów zaapelował o pokój.

W pierwszej połowie przyszłego roku na Węgrzech odbędą się wybory parlamentarne. Nie jest pewne, czy Viktor Orban i jego Fidesz po raz kolejny wygrają, bo wyrosła im silna opozycja. Tymczasem premier Węgier prowadzi już mobilizację zwolenników i ostrzega przed zagrożeniem wojennym.

W niedzielę opublikował w mediach społecznościowych wstrząsające nagranie. „Wojna to ból – to nie jest konflikt na niby. Każda śmierć na froncie pozostawia wdowę, pogrążoną w żałobie matkę lub sierotę. To, co widzimy na Ukrainie, jest brutalne” – pisze Orban w opisie.

Na nagraniu widzimy ujęcia ukazujące konflikt na Ukrainie. Sceny przerywane są ujęciami Orbana wzywającego do pokoju i do poparcia Donalda Trumpa, który w jego ocenie zabiega o pokój na świecie.

„Tymczasem Ameryka w końcu ma prezydenta, który szczerze nienawidzi wojny. Stańmy po stronie Donalda Trumpa, przywódcy, który jest gotowy położyć kres temu szaleństwu i przynieść pokój” – pisze Orban w dalszej części opisu.

