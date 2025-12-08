Śmiertelny wypadek samochodowy wstrząsnął okolicami Kruszwicy w województwie kujawsko-pomorskim. W nocy z niedzieli na poniedziałek życie stracił 20-letni kierowca osobówki, która z niewyjaśnionych przyczyn wyleciała z drogi i uderzyła w drzewo.

Do zdarzenia doszło około godziny 1:00 na drodze powiatowej łączącej Złotowo z Brześciem. Według wstępnych ustaleń służb, młody mężczyzna, mieszkaniec Kruszwicy, poruszał się samochodem marki Audi. Na prostym odcinku trasy nagle stracił panowanie nad pojazdem – auto zsunęło się na przeciwny pas ruchu, po czym z impetem uderzyło w przydrożne drzewo. Siła zderzenia była tak duża, że kierowca poniósł śmierć na miejscu, zanim ratownicy dotarli na miejsce.

Na szczęście w wypadku nie uczestniczyli inni użytkownicy drogi, co zapobiegło dalszym ofiarom. Strażacy i zespoły ratunkowe z Inowrocławia oraz Kruszwicy działały błyskawicznie, zabezpieczając teren i usuwając wrak pojazdu. Ruch na tej ruchliwej trasie był czasowo wstrzymany, co spowodowało utrudnienia dla lokalnych kierowców.

Śledztwo w sprawie śmiertelnego wypadku drogowego prowadzi Komenda Powiatowa Policji w Inowrocławiu. Funkcjonariusze badają wszystkie możliwe przyczyny tragedii, w tym stan techniczny pojazdu, warunki atmosferyczne oraz ewentualne czynniki zewnętrzne. Jak podała aspirant sztabowy Izabella Drobniecka, rzeczniczka prasowa inowrocławskiej policji, – kierujący Audi z nieznanych dotąd powodów stracił kontrolę nad samochodem, co doprowadziło do opuszczenia jezdni i kolizji z drzewem. Na tym etapie wykluczono udział osób trzecich, ale policja nie podaje szczegółów dotyczących badań toksykologicznych.

