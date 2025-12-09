Polska zbliża się do realizacji ambitnego projektu energetycznego – budowy pierwszej elektrowni jądrowej. Premier Donald Tusk ogłosił, że Komisja Europejska (KE) wydała zgodę na udzielenie pomocy publicznej dla tej inwestycji.

Polski rząd zdobył kluczową zgodę Komisji Europejskiej na udzielenie pomocy publicznej dla budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Lubiatowo-Kopalino na Pomorzu, co pozwala na przyspieszenie prac jeszcze w grudniu 2025 roku. Premier Donald Tusk ogłosił tę decyzję na posiedzeniu rządu, podkreślając jej absolutną konieczność po intensywnych negocjacjach prowadzonych przez ministra energii Miłosza Motykę. Inwestycja o mocy 3,75 GW, realizowana z technologią Westinghouse z USA, zapewni Polsce do 15% mocy zainstalowanej i wzmocni bezpieczeństwo energetyczne.

Rozmowy z KE trwały miesiące i skupiały się na zgodności mechanizmu finansowania z unijnymi przepisami o pomocy publicznej. Rząd wyjaśnił wszystkie zastrzeżenia Brukseli, zachowując oryginalne założenia projektu bez żadnych kompromisów. Sekretarz stanu w Ministerstwie Energii Wojciech Wrochna zaznaczył, że decyzja chroni interesy podatników, inwestorów i konsumentów, umożliwiając pełne wykorzystanie środków publicznych.

​Kluczowe etapy projektu elektrowni atomowej

Projekt rozpoczął się podpisaniem umowy głównej w 2023 roku z konsorcjum Bechtel-Westinghouse, z opóźnieniami spowodowanymi pandemią i wojną na Ukrainie. W marcu 2025 roku zawarto umowę pomostową, poprawiającą warunki finansowe, jak ogłosił Tusk. Zgoda środowiskowa i lokalizacyjna została ukończona wcześniej, z preferowaną lokalizacją w Choczewie-Lubiatowo. Rozpoczęcie budowy planowane jest na grudzień 2025, z pierwszym prądem w 2033 roku, co wpisuje się w krajowy program jądrowy zakładający sześć bloków do 2040 roku.

Elektrownia jądrowa zmniejszy zależność od węgla i gazu, wspierając cele dekarbonizacji UE do 2050 roku. Koszt inwestycji szacowany na 32-40 mld USD zostanie sfinansowany z budżetu państwa, obligacji i wkładu prywatnego. Eksperci podkreślają, że stabilna energia jądrowa zapewni konkurencyjność przemysłu i niskie ceny prądu dla gospodarstw.

