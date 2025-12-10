Zastępczyni rzeczniczki Białego Domu Anna Kelly zaprzeczyła, jakoby istniała jakaś inna tajna wersja opublikowanej niedawne strategii USA. Wcześniej pojawiły się doniesienia, że w niepublikowanej rozszerzonej wersji strategii dokumentu mówiono o Polsce i innych państwach Europy Środkowej.

Branżowy portal Defense One informował, że dotarł do szerszej tajnej wersji strategii USA. Zawarto tam ponoć bardziej szczegółowy opis planowanych działań m.in. wobec UE. Według tych doniesień Amerykanie mieliby się skupić się na współpracy z kilkoma państwami „w celu odciągnięcia ich” od Unii Europejskiej. W grupie tych krajów znalazły się: Polska, Austria, Węgry i Włochy.

„Powinniśmy wspierać partie, ruchy oraz intelektualistów i działaczy kultury dążących do suwerenności i zachowania/przywrócenia tradycyjnego europejskiego stylu życia” – podkreślono w dokumencie cytowanym przez Defense One

Sprawa zaczęła nabierać rozgłosu. W końcu zareagował Biały Dom. „To fake news. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Prezydenta, opublikowana na stronie internetowej Białego Domu, została zatwierdzona przez prezydenta. Przekazana jego gabinetowi, rozesłana do departamentów i agencji oraz przekazana Kongresowi” – zapewniła zastępczyni rzeczniczki Białego Domu Anna Kelly.

Podkreśliła, że nie stworzono żadnej innej wersji dokumentu. „Prezydent Donald Trump jest transparentny. Złożył podpis pod jednym dokumentem NSS, który jasno nakazuje rządowi USA realizację jego określonych zasad i priorytetów. Wszelkie inne wersje są ujawniane przez osoby dalekie prezydentowi, które, tak jak ta „reporterka”, nie mają pojęcia, o czym mówią” – dodała.

