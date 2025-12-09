Jacek Bartosiak na antenie Polsat News bardzo krytycznie ocenił poziom polskiej klasy politycznej. Stwierdził, że przez nieudolność polityków Polska nie bierze udziału w kluczowych negocjacjach pokojowych i nawet „Ukraińscy się z nami nie liczą”.

Bartosiak ocenił, że państwa zachodnie nie widzą potrzeby zapraszania Polski do ważnych rozmów. W jego ocenie dzieje się tak ponieważ polscy politycy głoszą „nierealistyczne postulaty”. Ponadto polska dyplomacja utrzymuje moralizujący styl, który nie przekłada się na realną siłę oddziaływania. „Opowiada o zasadach, o pryncypiach, a nie ma realnego przełożenia na to, co się dzieje wokół tej wojny” – mówił.

„Polska jest przytroczona i bez zgody Amerykanów nie chce nawet kichnąć, to po co ją zapraszać?” – dodał.

Szef think tanku Strategy and Future ocenił, że polskie państwo jako peryferyjne. „Nie odzyskaliśmy żadnej niepodległości. Zostaliśmy dołączeni do systemu zachodniego i elity polskie przyjęły orientację na zachód bez zrozumienia, co się z tym wiąże. Potem jak powstał PO-PiS to się podzieliły trochę sztucznie, jedna orientacja europejska, druga orientacja amerykańska” – mówił Bartosiak.

Jego zdaniem obie te orientacje „poniosły bankructwo”. „W ostatnich dniach i tygodniach obie orientacje polityczne państwa polskiego, które są wyrażane przez główne partie, czy w ogóle wyrażany przez cały system polityczny III RP poniosły bankructwo i oczywiście wszystkie będą teraz udawać, że nie, żeby bronić swojego statusu. Natomiast absolutnie ponieśliśmy klęskę” – ocenił.

Bartosiak za przykład podał zakupy uzbrojenia, które w jego ocenie błędnie zaplanowano. „Przygotowaliśmy się do wojny, której nie będzie. Będzie prawdopodobnie inna i do niej nie jesteśmy przygotowani. To, że nie jesteśmy przy stole, że Ukraińcy się z nami nie liczą, to w dużej mierze jest wina polskich elit politycznych” – mówił.

Źr. Polsat News