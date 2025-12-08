Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski poinformował, że w trybie nadzwyczajnym zwołał spotkanie ministrów zrzeszonych w Radzie Państw Morza Bałtyckiego. Jak podkreślił, rozmowy mają dotyczyć przede wszystkim bezpieczeństwa całego regionu, zwłaszcza w świetle trwającej rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie.

W posiedzeniu uczestniczą przedstawiciele dziesięciu państw: Islandii, Norwegii, Danii, Szwecji, Finlandii, Estonii, Łotwy, Litwy, Polski i Niemiec, a także reprezentant Komisji Europejskiej. Rada pełni rolę platformy współpracy rządowej i od lat zajmuje się wzmacnianiem stabilności, odporności oraz strategicznego bezpieczeństwa w rejonie Bałtyku.

Polska od 1 lipca pełni funkcję przewodniczącego tej organizacji i będzie kierować jej pracami do końca czerwca 2026 r., po czym przekaże prezydencję Danii. Rada powstała w 1992 roku jako odpowiedź na potrzebę budowy regionalnych mechanizmów współpracy po zimnej wojnie. W marcu 2022 r., po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę, Rosja została zawieszona, a niedługo później sama opuściła struktury RPMB.

Tym razem, jak zauważają dyplomaci, atmosfera rozmów ma zdecydowanie bardziej alarmowy ton. Państwa regionu coraz wyraźniej dostrzegają, że zagrożenia nie ograniczają się jedynie do działań militarnych, lecz obejmują również presję hybrydową – cyberataki, sabotaż infrastruktury, manipulację migracyjną czy agresywne działania w przestrzeni powietrznej i morskiej. Zwołanie narady w trybie pilnym pokazuje, że problemy te zaczynają przybierać zbyt dynamiczny charakter, aby reagować w ramach zwykłego kalendarza spotkań.

Jednocześnie polska prezydencja w RPMB staje się okazją do nadania nowego impulsu regionalnej współpracy. Warszawa liczy, że uda się wypracować wspólne podejście do ochrony infrastruktury krytycznej, energii oraz zwiększenia obecności służb granicznych na kierunkach szczególnie narażonych na prowokacje. W obliczu wojny w Ukrainie państwa nadbałtyckie zdają sobie sprawę, że stabilność tego regionu jest jednym z fundamentów bezpieczeństwa całej północnej Europy.

