Najnowszy sondaż przeprowadzony przez pracownię Opinia24 przynosi sensacyjne wyniki. Wyraźnie słabnie PiS, a niespodziewany wzrost poparcia notuje Grzegorz Braun i jego partia Konfederacja Korony Polskiej.

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, to największe poparcie zyskałaby Koalicja Obywatelska. Partia pod wodzą Donalda Tuska notuje poparcie na poziomie 32,9 proc., co oznacza wzrost o 1,2 pkt. proc. w porównaniu z tym, co wskazywał poprzedni sondaż.

Drugą lokatę niezmiennie zajmuje PiS, które jednak zdaje się słabnąć. Poparcie największej partii opozycyjnej oscyluje w granicach 24,6 proc., co oznacza spadek o 0,5 pkt. proc.

Trzecie miejsce sondaż niezmiennie daje Konfederacji, która może liczyć na 13,3 proc. Oznacza to spadek o 1,3 pkt. proc. w porównaniu do poprzedniego badania.

Największą sensacją okazuje się jednak czwarta lokata, na której znalazł się Grzegorz Braun i jego partia Konfederacja Korony Polskiej, która może liczyć aż na 9,6 proc. poparcia. To wzrost o 3,4 pkt proc.

Poniżej progu wyborczego znalazły się: Lewica (4,7 proc.), Razem (2,5 proc.), PSL (2,4 proc.) oraz Polska 2050 (1,8 proc.). 3 proc. respondentów zadeklarowało głosowanie na inną partię.

