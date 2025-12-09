Podczas wtorkowego posiedzenia rządu premier Donald Tusk zwrócił się wprost do prezydenta Karola Nawrockiego. Szef rządu zażądał od głowy państwa, aby ta „nie przeszkadzała”. Chodzi o kontrowersyjną ustawę dotyczącą kryptowalut.

Podczas posiedzenia rządu Tusk zapowiedział ponowne przyjęcie projektu ustawy dotyczącej kryptowalut. „Dzisiaj przyjmiemy ponownie projekt ustawy o kryptowalutach. Chcę, żeby to było bardzo jasne i jeszcze raz zwracam się tu do wszystkich zainteresowanych, w tym do prezydenta Nawrockiego” – powiedział.

Premier nawiązał do niedawnych wypowiedzi Nawrockiego o tym, że pozbawiono go kluczowych informacji o rzekomych zagrożeniach. „Jeśli jest potrzeba – tutaj patrzę na pana ministra Siemoniaka – tak zawsze jest – pan prezydent może otrzymać wszystkie najdrobniejsze informacje, których nie mogę podać publicznie, a które są w dyspozycji polskich służb i prokuratury” – powiedział Tusk.

„Dowiedzieliśmy się w czasie tych burzliwych debat, spotkań w ostatnich dniach i godzinach, że pan prezydent nie wiedział wcześniej i szkoda, że nie wiedział, bo gdyby wiedział to… No to teraz mówimy to: Proszę nie przeszkadzać i umożliwić przyjęcie tej ustawy” – podkreślił Tusk.

Tusk mówił, że dzięki tej ustawie rynek kryptowalut stanie się bezpieczniejszy w Polsce. Tymczasem przeciwnicy ustawy argumentowali, że polski rząd przeregulował tę sprawę. Prawo Unii Europejskiej w tym zakresie jest znacznie bardziej liberalne ich zdaniem i nie należy w Polsce posuwać się dalej.

Źr. Interia