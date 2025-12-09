Niemiecki europoseł i szef Europejskiej Partii Ludowej Manfred Weber w rozmowie z niemiecką gazetą zapowiedział wysłanie wojsk niemieckich na Ukrainę. Chodzi o wspólną misję Unii Europejskiej, która miałaby udać się na Ukrainę po podpisaniu rozejmu z Rosją.

Weber stwierdził, że po zawarciu rozejmu na Ukrainie „Europa musi być gotowa do jego zabezpieczenia”. „Wówczas byłby czas na europejskie struktury wojskowe – z żołnierzami pod europejską flagą. Oczywiście wtedy będą wśród nich również Niemcy” – powiedział.

W ocenie Webera dawni przywódcy niemieccy tacy jak Helmuth Khol, czy Franz Josef Straus obecnie również opowiedzieliby się za utworzeniem armii europejskiej. Nie doprecyzował jednak, na jakiej podstawie tak twierdzi.

„Dzięki euro integracja europejska stała się nieodwracalna, nie można jej już cofnąć. Teraz potrzebujemy tego samego w dziedzinie obronności” – powiedział Weber.

Przywódca EPP bardzo negatywnie ocenił jednak plan pokojowy Donalda Trumpa. Jak stwierdził, gdyby doszło do zawarcia pokoju na tych warunkach stałoby się to równoznaczne z „kapitulacją Ukrainy”.

„Nie może być mowy o przekazaniu Putinowi nieokupowanych terytoriów Ukrainy, amnestii dla zbrodniarzy wojennych ani demilitaryzacji Ukrainy. Rosja musi zapłacić” – powiedział Weber.

Źr. Interia