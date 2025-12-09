Nowy ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, Tom Rose, w swoim pierwszym obszernym wywiadzie udzielonym TVN24 bardzo mocno podkreślił rolę naszego kraju w europejskiej polityce i bezpieczeństwie.

Jak mówił, patrząc z zewnątrz, widzi w Polsce nie tylko jednego z kluczowych sojuszników USA, ale też państwo, które – mimo ostrej sceny politycznej – potrafi zachować poczucie wspólnego celu.

– Z perspektywy kogoś spoza waszego systemu politycznego widać coś, czego Polacy często nie dostrzegają u siebie: spór toczy się nie o kierunek, lecz o metody. A to świadczy o narodzie zjednoczonym w podstawowych sprawach – mówił dyplomata. Podkreślił, że według administracji USA Polska stała się „wiodącą siłą w Europie”, szczególnie w kwestiach obrony i realnego zaangażowania w bezpieczeństwo regionu.

Rose zauważył z pewnym uśmiechem, że może to zaskakiwać samych Polaków. – Być może brzmi to niecodziennie, ale naprawdę postrzegamy Polskę jako kraj bardziej jednolity niż wiele innych państw europejskich. W jego ocenie spory wewnętrzne nie osłabiają Polski tak, jak dzieje się to na Zachodzie, lecz krążą wokół pytania: jak umocnić państwo i jak budować skuteczne partnerstwa.

Ambasador USA w Polsce: jestem przekonany, że dacie radę udźwignąć tę rolę

Ambasador zwrócił też uwagę na szerszy kontekst, w którym funkcjonuje polska dyplomacja. Wiele państw Europy, jak przyznał, doświadcza obecnie braku wspólnoty i klarownej strategii – czego w Polsce, jego zdaniem, nie widać w takim stopniu. Jednocześnie warto pamiętać, że w administracji Donalda Trumpa — która wskazała Rose’a na stanowisko w Warszawie — od miesięcy dominuje sceptycyzm wobec Unii Europejskiej jako projektu politycznego. Zarówno prezydent, jak i jego kluczowi współpracownicy otwarcie krytykują działania UE i chętnie rozgrywają państwa członkowskie pojedynczo, co ma wzmocnić amerykańskie interesy m.in. w sporach handlowych czy w kwestiach dotyczących Ukrainy.

Mimo to Rose konsekwentnie powtarzał, że widzi w Polsce partnera stabilnego i gotowego do odpowiedzialnej współpracy. – Jestem przekonany, że dacie radę udźwignąć tę rolę. Widzę gotowość rządu, zaangażowanie prezydenta i poczucie wspólnego celu, które w Polsce bywa niedoceniane, ale dla obserwatorów z zewnątrz jest bardzo widoczne. – podkreślił.

Jesteście najbardziej zjednoczonym narodem w Europie – mówił w specjalnym wywiadzie dla @tvn24 ambasador USA w Polsce Tom Rose.



Zobacz rozmowę z ambasadorem w @faktypofaktach o 19.30 w @tvn24plus, @tvn24 i @TVN24BiS 💻📱 Polecamy!

🔵https://t.co/ZP3Rw6lIxK

🔵… pic.twitter.com/ZVYlzJZZHE — tvn24 (@tvn24) December 9, 2025

Przeczytaj również: