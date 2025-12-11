Oddział UNIQ LOGISTIC w Łodzi to kluczowy punkt w strukturze firmy — to tutaj mieści się siedziba zarządu, biura kadrowo‑księgowe oraz dział handlowy i marketingu. Jednocześnie w tym oddziale znajduje się baza firmowej floty oraz profesjonalny warsztat dla samochodów ciężarowych i dostawczych o DMC powyżej 3,5 tony, co pozwala na serwisowanie pojazdów własnych i flot współpracujących.

Kompleksowe usługi transportowe

Z Łodzi UNIQ LOGISTIC realizuje wiele usług transportowych. Firma oferuje transport drogowy – zarówno krajowy, jak i międzynarodowy, a także transport kombinowany. Oddział łódzki zapewnia przemyślane rozwiązania dla ładunków drobnicowych (LCL / LTL), pozwalając klientom, których wolumen przesyłek nie jest duży lub regularny, na optymalne koszty bez kompromisów w jakości. Specjaliści ze spedycji dokładają starań, by podejście do klienta było w pełni spersonalizowane, a cały proces był transparentny i wydajny.

Hale magazynowe w Łodzi – kluczowy zasób logistyczny

Magazyny w Łodzi należące do UNIQ LOGISTIC to jeden z filarów działalności logistycznej firmy. Łączna powierzchnia magazynowa w tym mieście wynosi aż 73 000 m². Obiekty magazynowe są wysokiej klasy i spełniają surowe standardy pod względem lokalizacji, konstrukcji i wyposażenia. W magazynach wykorzystywane są regały wysokiego składowania, działa nowoczesny sprzęt magazynowy oraz system zarządzania magazynem (WMS), co umożliwia sprawną i precyzyjną obsługę towarów.

W ramach świadczonych usług magazynowych dostępne są usługi dodatkowe — mowa tu o tzw. Value‑Added Services (VAS), czyli działaniach takich jak sortowanie, etykietowanie, przepakowywanie czy kompletacja zamówień. Dzięki temu UNIQ LOGISTIC może zaoferować klientom bardziej elastyczne i kompleksowe rozwiązania logistyczne. Ponadto oddział w Łodzi dysponuje magazynem celnym (czasowego składowania), co daje możliwość obsługi towarów wymagających procedur celnych.

Nowoczesna infrastruktura oraz profesjonalne doradztwo

W magazynach w Łodzi pracują wysoko wykwalifikowani pracownicy, którzy znają się na organizacji łańcuchów dostaw w różnych branżach, także w wymagających segmentach, takich jak duże AGD. Firma gwarantuje nie tylko składowanie, ale też codzienną kontrolę towarów — dzięki systemowi WMS klienci mogą otrzymywać dzienne raporty o stanie zapasów.

Odzyskaj przestrzeń- wybierz magazyn dystrybucyjny self storage!

Masz zbyt wiele towarów, dokumentów lub sprzętu, a brakuje Ci miejsca w biurze lub magazynie? Magazyn dystrybucyjny w systemie self storage to idealne rozwiązanie. Dzięki elastycznej powierzchni do wynajęcia możesz przechowywać swoje produkty w bezpiecznych, monitorowanych obiektach, jednocześnie zachowując pełną kontrolę nad dostępem do nich. Self storage pozwala na szybki dostęp do towarów w każdej chwili, ułatwia zarządzanie logistyką i optymalizuje przestrzeń w Twojej firmie. To praktyczne rozwiązanie zarówno dla małych przedsiębiorstw, jak i dużych firm, które chcą odzyskać porządek i wykorzystać magazynowanie w sposób bardziej efektywny. Wybierz magazyny w Łodzi!

Materiał zewnętrzny