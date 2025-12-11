Najnowszy sondaż Instytutu Badań Pollster dla „Super Expressu” (6–7 grudnia 2025) pokazuje wyraźne wzmocnienie dwóch największych ugrupowań — Koalicji Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości.

KO rośnie z 33,55% do 34,64% (+1,09 pkt proc.), utrzymując pozycję lidera. Jeszcze większy skok notuje PiS — z 28,86% do 30,94% (+2,08 pkt proc.), co zmniejsza różnicę między obiema partiami do niespełna czterech punktów.

Najbardziej traci Polska 2050 Szymona Hołowni, spadając z 4,55% do 2,98% (–1,57 pkt proc.) — to najgorszy wynik formacji od miesięcy. PSL również notuje spadek: z 2,48% do 2,02% (–0,46 pkt proc.). W obozie prawicowym widać z kolei istotne rozwarstwienie: Konfederacja Wolność i Niepodległość delikatnie traci z 11,45% do 10,85% (–0,60 pkt proc.), natomiast Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna rośnie z 5,92% do 6,67% (+0,75 pkt proc.), kontynuując trend wzrostowy.

Pewna stabilizacja zostaje zachowana natomiast wśród funkcjonujących w politycznym „mainstreamie” ugrupowań lewicowych. Zgodnie z wynikami przeprowadzonego badania sondażowego Nowa Lewica utrzymuje 6,97%, a Razem odnotowuje jedynie symboliczny spadek z 4,84% do 4,65%.

Badanie przeprowadzono przez Instytut Badań Pollster w dniach 6–7 grudnia 2025 r. metodą CAWI na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1008 dorosłych mieszkańców Polski. Szacowany maksymalny błąd pomiaru wynosi około 3%.

