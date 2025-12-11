Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Tom Rose odbył spotkanie z premierem Donaldem Tuskiem, a jego relacja z rozmowy była wyjątkowo pochlebna.

W mediach społecznościowych amerykański dyplomata, który od niedawna pełni funkcję ambasadora USA w Polsce, podkreślił znaczenie współpracy obu państw oraz rolę polskiego premiera w relacjach dwustronnych. W dość ciepłych słowach wypowiedział się też o polskim premierze.

– Było dla mnie wielkim zaszczytem spotkać się dzisiaj z niezwykle bystrym premierem Polski Donaldem Tuskiem – wielkim polskim patriotą i powszechnie szanowanym przywódcą. Nasza rozmowa podkreśliła, jak ważna jest Polska dla Stanów Zjednoczonych i jak wiele możemy wspólnie osiągnąć. Pod przywództwem Donalda Trumpa sojusz amerykańsko-polski staje się coraz silniejszy, kierowany przez przywódców takich jak premier Tusk – napisał ambasador.

Tom Rose zaznaczył również, że rozmowa z szefem polskiego rządu była konstruktywna i pozwoliła podkreślić wspólne cele obu krajów. Co za tym idzie, obie strony odniosły wrażenie, iż współpraca w przyszłości będzie dobra.

Sam Donald Tusk krótko odniósł się do spotkania, potwierdzając jego pozytywny charakter. – Dobre spotkanie. Ambasador Rose jest prawdziwym przyjacielem Polski i świetnie rozumie naszą zewnętrzną i wewnętrzną sytuację – napisał premier na portalu X.

Dobre spotkanie. Ambasador Rose jest prawdziwym przyjacielem Polski i świetnie rozumie naszą zewnętrzną i wewnętrzną sytuację. https://t.co/XTrHhAFD7b — Donald Tusk (@donaldtusk) December 11, 2025

