W czwartkowy poranek, 12 grudnia 2025 roku, Straż Graniczna ujawniła podziemny tunel w okolicach Narewki na Podlasiu, zaledwie 10 metrów od polskiej zapory granicznej.

Tunel, o długości kilkudziesięciu metrów, został wykopany w lesie po białoruskiej stronie granicy, z wejściem oddalonym około 50 metrów od linii demarkacyjnej. Jego wyjście znajdowało się po polskiej stronie, blisko nowoczesnej zapory wyposażonej w systemy elektroniczne, które ostatecznie pozwoliły na wykrycie nielegalnej aktywności. Konstrukcja podkopu była prowizoryczna – wzmocniona drewnianymi belkami, co widać na nagraniach udostępnionych przez służby. Dzięki zaawansowanym czujnikom granicznym, Straż Graniczna szybko zareagowała, zapobiegając dalszemu wykorzystaniu tunelu.

W krótkim czasie przez podziemny korytarz przedostało się ponad 180 migrantów, w tym osoby pochodzące z Afganistanu, Pakistanu, Indii, Nepalu i Bangladeszu. Służby graniczne zdołały zatrzymać ponad 130 z nich, a poszukiwania pozostałych trwają z udziałem wojska, policji oraz psów tropiących.

Zatrzymania i dalsze działania. Walka z przemytem ludzi

W ramach tej samej akcji, funkcjonariusze zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o organizację transportu migrantów dalej w głąb Europy. 69-letni mieszkaniec województwa małopolskiego oraz 49-letni obywatel Litwy zostali ujęci podczas przewożenia grupy cudzoziemców. Trwają wobec nich czynności procesowe, które mogą ujawnić szerszą sieć przemytników działających na granicy polsko-białoruskiej. To już czwarty taki podkop odkryty w 2025 roku, co podkreśla nasilenie prób nielegalnego przekraczania granicy. Straż Graniczna podkreśla skuteczność kombinacji fizycznych barier, takich jak zapora, oraz elektronicznych systemów monitoringu, które pozwalają na szybką interwencję i minimalizację ryzyka.

Przeczytaj również:

Źródło: Polsat News