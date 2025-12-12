W czwartkowy poranek, 12 grudnia 2025 roku, Straż Graniczna ujawniła podziemny tunel w okolicach Narewki na Podlasiu, zaledwie 10 metrów od polskiej zapory granicznej.
Tunel, o długości kilkudziesięciu metrów, został wykopany w lesie po białoruskiej stronie granicy, z wejściem oddalonym około 50 metrów od linii demarkacyjnej. Jego wyjście znajdowało się po polskiej stronie, blisko nowoczesnej zapory wyposażonej w systemy elektroniczne, które ostatecznie pozwoliły na wykrycie nielegalnej aktywności. Konstrukcja podkopu była prowizoryczna – wzmocniona drewnianymi belkami, co widać na nagraniach udostępnionych przez służby. Dzięki zaawansowanym czujnikom granicznym, Straż Graniczna szybko zareagowała, zapobiegając dalszemu wykorzystaniu tunelu.
W krótkim czasie przez podziemny korytarz przedostało się ponad 180 migrantów, w tym osoby pochodzące z Afganistanu, Pakistanu, Indii, Nepalu i Bangladeszu. Służby graniczne zdołały zatrzymać ponad 130 z nich, a poszukiwania pozostałych trwają z udziałem wojska, policji oraz psów tropiących.
Zatrzymania i dalsze działania. Walka z przemytem ludzi
W ramach tej samej akcji, funkcjonariusze zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o organizację transportu migrantów dalej w głąb Europy. 69-letni mieszkaniec województwa małopolskiego oraz 49-letni obywatel Litwy zostali ujęci podczas przewożenia grupy cudzoziemców. Trwają wobec nich czynności procesowe, które mogą ujawnić szerszą sieć przemytników działających na granicy polsko-białoruskiej. To już czwarty taki podkop odkryty w 2025 roku, co podkreśla nasilenie prób nielegalnego przekraczania granicy. Straż Graniczna podkreśla skuteczność kombinacji fizycznych barier, takich jak zapora, oraz elektronicznych systemów monitoringu, które pozwalają na szybką interwencję i minimalizację ryzyka.
Przeczytaj również:
- Ukraińskie roszczenia terytorialne. Chełmszczyzna i Podlasie jako „utracone ziemie”
- Brutalny atak na kibiców z Hiszpanii na S8. Napastnicy wdarli się do autobusu
- Dojdzie do spotkania Zełenskiego z Nawrockim! Pojawiły się najnowsze informacje
Źródło: Polsat News