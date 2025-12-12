Portal oko.press informuje, że według rosyjskich deklaracji przedstawionych 11 grudnia przez Siergieja Ławrowa podczas „okrągłego stołu ambasadorów” w Moskwie, Kreml uzależnia zakończenie wojny od głębokich zmian w architekturze bezpieczeństwa całej Europy.

Rosja oczekuje m.in. ograniczenia obecności NATO w regionie, zahamowania zbrojeń w państwach Europy Środkowo-Wschodniej – w tym w Polsce – oraz nadania Moskwie wpływu na sytuację „ludności rosyjskojęzycznej” w Ukrainie.

Według relacji oko.press, który powołuje się na przecieki informacyjne z zachodnich mediów, strona rosyjska twierdzi, że to Stany Zjednoczone, kierując się logiką polityki Donalda Trumpa, powinny przyjąć te warunki i wymusić je na Kijowie oraz europejskich sojusznikach.

Rosja chce powrotu do swoich żądań z grudnia 2021 roku, czyli gwarancji, że Ukraina nie wejdzie do NATO oraz że Sojusz wycofa część sił i sprzętu z regionu. Ławrow przekonywał, że tamte postulaty „pozostają w pełni aktualne” i mogą stać się podstawą dla nowych rozmów. Wskazywał przy tym wprost na Polskę, krytykując jej ambitne inwestycje obronne, w tym plan znaczącego zwiększenia produkcji amunicji.

szef rosyjskiej dyplomacji zasugerował także, że Moskwa nie zaakceptuje europejsko-ukraińskiej propozycji pokojowej przekazanej Amerykanom 10 grudnia. Rosja uznaje ją za jednostronną, bo – jak twierdzi Ławrow – skupia się wyłącznie na gwarancjach dla Ukrainy, a pomija „bezpieczeństwo Rosji”. Podkreślił również, że Kreml nie zamierza odstępować od żądania wpływu na kwestie dotyczące „ochrony ludności rosyjskojęzycznej”, a także od zapisu o konieczności zakazania „neonazistowskiej działalności” w Ukrainie – pojęcia, które Rosja wykorzystuje, by ingerować w ukraińską politykę i delegitymizować demokratycznie wybrane władze.

Wszystko wpisuje się to w szerszą strategię Kremla: dążyć nie tyle do terytorialnych zdobyczy, ile do trwałego uzyskania narzędzi wpływu na przyszłe decyzje Ukrainy oraz państw regionu, kosztem ich suwerenności oraz kosztem wspólnego systemu bezpieczeństwa europejskiego.

