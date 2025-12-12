W piątek, 12 grudnia 2025 roku, rodzina potwierdziła smutną wiadomość o śmierci Magdy Umer, cenionej polskiej piosenkarki, reżyserki i scenarzystki. Artystka, która przez dekady oczarowywała publiczność swoją wrażliwością i interpretacjami poezji śpiewanej, zmarła w wieku 76 lat.

Informację o śmierci Magdy Umer przekazała jej rodzina za pośrednictwem mediów społecznościowych. W poście na Facebooku napisano – Dzisiaj po południu odeszła nasza ukochana Mama i Babcia. Uwielbiała tu zaglądać i pisać. To proste, ale wzruszające słowa podkreślają bliską relację artystki z fanami i platformami online, gdzie często dzieliła się swoimi przemyśleniami. Magda Umer, urodzona w 1949 roku, była postacią wielowymiarową, łączącą talenty wokalne z pracą reżyserską i aktorską. Jej śmierć nastąpiła po długiej karierze, podczas której stała się symbolem subtelnej, emocjonalnej sztuki.

Kariera Magdy Umer. Od debiutu w Opolu po reżyserskie sukcesy

Magda Umer rozpoczęła swoją artystyczną drogę w latach 60., początkowo w środowiskach studenckich. Przełomowym momentem był jej debiut na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu w 1969 roku, gdzie zdobyła wyróżnienie za piosenkę „Jedź na urlop, Romeo”. Festiwal w Opolu stał się dla niej ważnym punktem odniesienia – tam odnosiła kolejne sukcesy, interpretując utwory takie jak „Koncert jesienny na dwa świerszcze i wiatr w kominie”, „O niebieskim pachnącym groszku” czy „Widzisz, mała”. Artystka zasłynęła jako mistrzyni poezji śpiewanej, współpracując z wybitnymi twórcami, takimi jak Agnieszka Osiecka i Jeremi Przybora. Reżyserowała także „Białą bluzkę” na podstawie opowiadania Osieckiej oraz „Pod mocnym aniołem” inspirowane prozą Jerzego Pilcha. Wystąpiła w kilku filmach, w tym dokumentalnych, poszerzając swój dorobek artystyczny. W 2015 roku wydała album „Duety – Tak młodo jak teraz…”, na którym gościnnie pojawili się m.in. Janusz Gajos, Wojciech Waglewski i Anna Maria Jopek.

Strata dla polskiej kultury

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego złożyło kondolencje rodzinie, podkreślając, że Polska straciła „jeden ze swoich najczulszych głosów”. Polska scena artystyczna żegna ikonę, której głos i wizja na zawsze pozostaną w pamięci. Szczegóły dotyczące pogrzebu i uroczystości pożegnalnych nie zostały jeszcze podane do publicznej wiadomości.

