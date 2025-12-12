W najbliższą niedzielę odbędą się wybory władz w Lewicy. Podczas rozmowy z dziennikarzami Włodzimierz Czarzasty wyjątkowo zirytował się pytaniem zadanym przez… dziennikarza TVN. Szef Lewicy dopytywał, czy takie samo pytanie dziennikarz sformułował pod adresem Donalda Tuska.

Podczas briefingu w czwartek Czarzasty poinformował, że przed niedzielnymi wyborami rekomenduje członkom swojej partii konkretne kandydatury. Na kierownicze stanowiska w swojej partii polecił wicepremiera Krzysztofa Gawkowskiego, minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk i posła Tomasza Trelę.

„Ustaliliśmy, że będziemy prosili kongres, żeby pan premier Gawkowski został pierwszym wiceprzewodniczącym w partii” – mówił Czarzasty.

Podczas pytań od dziennikarzy niespodziewanie doszło do spięcia pomiędzy szefem Lewicy, a przedstawicielem redakcji TVN. Dziennikarz posłużył się sformułowaniem „stare, nowe kierownictwo”, na co Czarzasty zareagował ogromna irytacją.

„Proszę pana naprawdę, nie wkręcicie nas w taką dyskusję. Stare, dobre kierownictwo, Krzysztof Gawkowski, 43 lata wicepremier. O czym wy mówicie? Szefowa klubu – 43 lata, gdzie ci starzy ludzie? To jest nie ten klimat w ogóle” – denerwował się.

Nic nie pomogły próby tłumaczenia się przez dziennikarza. „Czy to samo pytanie pan zadał Tuskowi ostatnio? Zadał pan Tuskowi takie pytanie?” – zapytał marszałek Sejmu.

Źr. dorzeczy.pl