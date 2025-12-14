Kiedy na plaży Bondi w Sydney padły strzały i tłum wpadł w panikę, jeden z mężczyzn zachował się w sposób całkowicie odmienny od reszty. Zamiast uciekać, ruszył w stronę zagrożenia.

Pewien mężczyzna podbiegł do uzbrojonego napastnika od tyłu, obezwładnił go i odebrał mu broń. Został przy tym ciężko ranny, ale – jak dziś podkreślają świadkowie i media – jego reakcja uratowała życie wielu osobom.

Bohaterem okazał się Ahmed Al Ahmed, 43-letni właściciel sklepu z owocami z Sutherland w dzielnicy Sydney Shire, ojciec dwójki dzieci. Nie miał żadnego wojskowego ani strzeleckiego przeszkolenia. Działał instynktownie. Gdy usłyszał strzały, wykorzystał moment zaskoczenia i zaatakował napastnika od tyłu. Został postrzelony dwukrotnie – w ramię i dłoń – ale zdołał na chwilę przejąć kontrolę nad sytuacją.

– On jest w 100 procentach bohaterem. Nie mamy co do tego żadnych wątpliwości – mówił jego kuzyn Mustafa, który od dnia ataku czuwa pod szpitalem. – Wszyscy widzieliśmy to w mediach. Jest bohaterem, koniec kropka – dodał.

Przerażający zamach w Sydney. Wiadomo, kim jest bohater

Australijskie media relacjonowały, że Ahmed znalazł się na miejscu zupełnie przypadkowo. – Po prostu przechodził obok, kiedy padły strzały. Wszyscy uciekali, a on pobiegł w stronę napastnika – mówił reporter jednej ze stacji telewizyjnych. W czasie, gdy Ahmed obezwładniał jednego ze sprawców, drugi zaczął strzelać do niego z mostu.

Mężczyzna przeszedł operację, a lekarze określają jego stan jako poważny, lecz stabilny. Jego odwaga miała jednak kluczowe znaczenie – zatrzymał jednego z napastników na cenne sekundy, które mogły zdecydować o losie kolejnych osób. – Ten człowiek uratował życia. Nie ma co do tego wątpliwości – podkreślali dziennikarze.

W mediach społecznościowych pojawiły się setki komentarzy, w których Ahmed Al Ahmed nazywany jest symbolem odwagi i człowieczeństwa. „Tak wygląda prawdziwa odwaga”, „Niech Bóg go wynagrodzi”, „Nikt nie zrobił więcej w tej tragedii” – piszą internauci.

Do zamachu doszło w niedzielę podczas wydarzenia z okazji święta Chanuka, w którym na plaży Bondi uczestniczyło około dwóch tysięcy osób ze społeczności żydowskiej. Napastnicy otworzyli ogień z broni długiej, m.in. z kładki nad plażą. Zginęło co najmniej 11 osób oraz jeden ze sprawców, a 29 zostało rannych, w tym dwóch policjantów. Australijskie władze uznały atak za akt terrorystyczny o charakterze antysemickim, a śledztwo przejęły służby antyterrorystyczne.

