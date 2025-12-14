Tragiczna strzelanina na popularnej plaży Bondi w Sydney wstrząsnęła Australią. Zginęło wiele osób. Media społecznościowe obiegło też nagranie ukazujące mężczyznę okrzykniętego mianem bohatera. Gołymi rękami obezwładnił uzbrojonego napastnika.

Przerażające sceny podczas obchodów święta Chanuki w Sydney, znanego jako „Chanuka nad morzem”. Wielu uczestników wydarzenia zgromadziło się na plażach, aby wspólnie świętować. Świadkowie relacjonowali, że napastnicy otworzyli ogień do tłumu, oddając około 50 strzałów.

W strzelaninie życie straciło co najmniej 11 osób, w tym rabin Eli Schlanger, a 29 odniosło obrażenia.

W sieci pojawiło się wiele nagrań z miejsca tragedii. Na jednym z nich widzimy mężczyznę, którego natychmiast okrzyknięto bohaterem. Nagranie ukazuje, jak skrada się do strzelającego napastnika, a następnie go atakuje. Po kilkusekundowej szarpaninie, udaje mu się odebrać broń napastnikowi, który próbował się oddalić. Wiadomo już, że interweniujący mężczyzna został postrzelony i trafił do szpitala. Na razie lekarze nie przekazali informacji o jego stanie zdrowia.

BREAKING: 🚨 🇦🇺 Brave Australian singlehandedly disarms terrorist during attack on Bondi Beach. pic.twitter.com/gVdBl4V1CY — ADAM (@AdameMedia) December 14, 2025

Źr. se.pl; X