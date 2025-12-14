Na jednej z najbardziej ikonicznych plaż świata, Bondi Beach w Sydney, doszło do dramatycznego incydentu zbrojnego. Dwóch uzbrojonych sprawców otworzyło ogień do zgromadzonych tam osób, powodując śmierć co najmniej dziesięciu ludzi, w tym dzieci i funkcjonariusza policji.

Według wstępnych raportów, napastnicy zaatakowali podczas uroczystości związanych z Chanuką, co dodatkowo pogłębiło tragizm sytuacji. Naoczni świadkowie opisują sceny chaosu: ludzie uciekający w panice, krew na piasku i liczne ciała leżące na ziemi. Jeden z mieszkańców Sydney, 30-letni Harry Wilson, relacjonował, że widział co najmniej dziesięć osób postrzelonych, a atmosfera przypominała wojnę.

There is one simple way to stop Islamic terrorism in the West: ban Islam in the West.



The West does NOT need to live like this.



Pray for the Australian Jewish community in Sydney.



pic.twitter.com/G6cyYboN6D — Dr. Maalouf ‏ (@realMaalouf) December 14, 2025

Australijska policja z Nowej Południowej Walii szybko interweniowała, neutralizując obu sprawców. Jak podano, zatrzymano dwie osoby podejrzane o udział w ataku. Na miejscu trwała intensywna operacja służb, w tym ewakuacja plaży i zabezpieczenie terenu. Policja zaapelowała do mieszkańców o unikanie okolicy i współpracę w śledztwie.

Wstępne raporty mówią o co najmniej 13 rannych, którzy trafili do okolicznych szpitali. Motywy ataku nie zostały jeszcze ujawnione, ale władze zapewniają, że sytuacja jest pod kontrolą i nie ma dalszego zagrożenia. W sieciach społecznościowych krążą wstrząsające nagrania z miejsca zdarzenia, ukazujące chaos i interwencję policji. Reakcja na arenie międzynarodowej była natychmiastowa. W związku z chanukowymi obchodami, Izrael wyraził solidarność z ofiarami i potępił przemoc. Śledztwo w sprawie strzelaniny na plaży Bondi podczas Chanuki trwa, a policja apeluje o pomoc świadków.

Źródło: Interia