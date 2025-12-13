Pociąg jadący z Przemyśla do Kijowa zatrzymał się na granicy polsko-ukraińskiej w Medyce. Ewakuowano kilkuset pasażerów. Trwa wielka akcja służb polegająca na weryfikacji zgłoszenia o podejrzanym pakunku.

Przedstawicielka przemyskiej policji mł. asp. Karolina Kowalik w rozmowie z Interią potwierdziła, że pociąg zatrzymano przed południem. To wtedy mundurowi otrzymali niepokojące zawiadomienie o podejrzanym pakunku.

„Wynikało, że w pociągu relacji Przemyśl-Kijów może znajdować się podejrzany pakunek. Na miejsce zostały skierowane służby” – powiedziała Kowalik.

Wstępne ustalenia wskazują, że wagonami podróżowało ok 480 osób. Wszystkich ewakuowano. „Zgodnie z procedurami wszystkie osoby bezpiecznie opuściły pociąg. Na miejscu policjanci wykonują czynności i weryfikują treść zgłoszenia” – dodała policjantka.

W akcji służb brali udział funkcjonariusze policji, Straży Granicznej, Straży Ochrony Kolei, strażacy i pogotowie ratunkowe. Na razie nie podano informacji o tym, co znajdowało się w podejrzanym pakunku.

Przeczytaj również:

Źr. Interia