Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że odwiedzi Polskę z oficjalną wizytą w bardzo krótkim czasie. Szczegóły spotkania potwierdził rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego, Rafał Leśkiewicz.

„Jeśli chodzi o moją wizytę w Polsce, strona polska zaproponowała nam piątek. Myślę, że nie będziemy niczego odkładać. Dla nas bardzo ważne jest utrzymywanie relacji między nami a Polską” – powiedział Zełenski w rozmowie z dziennikarzami.

Jeszcze tydzień temu Zełenski deklarował, że z chęcią odwiedzi Polskę i spotka się z prezydentem Karolem Nawrockim. „Ukraina szanuje Polskę i jest wdzięczna Polsce za to, że przyjęła naszych ludzi, pomaga i wspiera” – zaznaczył Zełenski.

Wizytę potwierdził rzecznik Karola Nawrockiego, Rafał Leśkiewicz. Przedstawił też główne tematy zaplanowanego spotkania. „Będą one dotyczyły bezpieczeństwa, spraw gospodarczych i historycznych” – przekazał. „Ustalane są szczegóły planowanej wizyty”- powiedział rzecznik.

Prezydent Ukrainy ostatnią oficjalną wizytę w Polsce odbył 15 stycznia 2025 r. Spotkał się wówczas m.in. z byłym prezydentem Andrzejem Dudą oraz premierem Donaldem Tuskiem.

Przeczytaj również:

Źr. Polsat News