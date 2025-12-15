Prezydent Karol Nawrocki zdecydował się odejść od wieloletniej praktyki organizowania obchodów Chanuki w Pałacu Prezydenckim – wynika z ustaleń „Rzeczpospolitej”. Na te przypuszczenia błyskawicznie zareagował ambasador USA w Polsce.

Dziennik przypomina, że Biuro Mediów i Listów Prezydenta zostało zapytane o plany związane z tegoroczną Chanuką, jednak nie udzieliło odpowiedzi. Z kolei przedstawiciele społeczności żydowskiej w Polsce mieli potwierdzić, że nie otrzymali żadnych zaproszeń, co oznacza, że uroczystości w Pałacu Prezydenckim nie odbędą się. Chanuka rozpoczęła się w niedzielę i potrwa do 22 grudnia.

– Chciałbym przekazać najlepsze życzenia z okazji Chanuki. Jako osoba pochodzenia żydowskiego, jest to dla mnie ważne święto. Bardzo żałuję, że decyzja prezydenta i jego Kancelarii zakończyła wieloletnią tradycję obchodzenia Chanuki w Pałacu Prezydenckim – napisał z kolei pod postem dotyczącym Chanuki, zamieszczonym przez ambasadora USA w Polsce, jeden z komentujących.

Tom Rose, od niedawna ambasador USA w naszym kraju, zareagował na ten wpis. Odpisał krótko, ale obiecał, że zorientuje się w temacie. – Właśnie się o tym dowiedziałem – zapytam o to – odpisał Rose.

Hanukkah is history’s first recorded battle for religious and political freedom—a small nation refusing to surrender its faith, its identity, and its future to larger powers. It is the story of a war fought against Hellenistic paganism that sought to erase the Bible and banish… — Ambasador Tom Rose (@USAmbPoland) December 15, 2025

We wspomnianym wpisie, pod którym pojawił się komentarz jednego z internautów, Tom Rose podkreślił znaczenie Chanuki. – Historia Chanuki to nie tylko opowieść żydowska. Przemawia do każdego narodu, który musiał bronić prawa do zachowania swojej wiary i tożsamości. Uczy, że wolność jest warta poświęceń, a tożsamość, gdy zostanie porzucona, rzadko kiedy zostaje odzyskana – napisał.

