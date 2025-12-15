W rozmowie z Wirtualną Polską prezydent Karol Nawrocki ostro skrytykował Donalda Tuska, oceniając, że obecny premier „bardziej szkodzi Polsce” niż Grzegorz Braun. Na te słowa szybko zareagował szef rządu – Donald Tusk.

– Prezydent Nawrocki oznajmił właśnie, że bliżej mu do rusofila i antysemity Brauna niż do mnie. Nigdy w to nie wątpiłem. Od dziś przynajmniej nikt nie może udawać, że jest inaczej — napisał Donald Tusk w serwisie X stawiając przy tym mocny zarzut wobec głowy państwa.

W wywiadzie dla WP Nawrocki zarzucił premierowi brak realnego wpływu na kluczowe rozmowy dotyczące wojny w Ukrainie oraz słabą pozycję na arenie międzynarodowej. — To nie jest dobra informacja ani dla prezydenta Polski, ani dla Polaków — stwierdził, dodając, że Donald Tusk nie jest dziś „szanowanym graczem” w Europie.

Zdaniem prezydenta, premier utracił także znaczenie w relacjach z zachodnimi przywódcami. Nawrocki zwrócił uwagę na kontakty Polski z Ukrainą, podkreślając, że Wołodymyr Zełenski chętniej spotyka się z liderami Europy Zachodniej, a polski premier nie uczestniczy w najważniejszych rozmowach. — Gdy prezydent Ukrainy jedzie do Donalda Trumpa w towarzystwie przywódców UE, polskiego premiera tam nie ma — zaznaczył.

Prezydent ocenił również, że polityka obecnego rządu prowadzi do kryzysów w finansach publicznych, ochronie zdrowia oraz osłabienia pozycji międzynarodowej Polski. — W tej sytuacji Donald Tusk szkodzi Polsce bardziej — powiedział, porównując go do Grzegorza Brauna. Dodał też, że konsekwentnie uważa Tuska za „najgorszego premiera po 1989 roku”.

