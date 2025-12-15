Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podsumował rozmowy z przedstawicielami administracji USA w Berlinie. Z jego strony padły ważne słowa.

Zełenski przyznał, że rozmowy były merytoryczne i konstruktywne, choć – jak zaznaczył – prowadzone w trudnej atmosferze. O przebiegu negocjacji poinformowała agencja Interfax-Ukraina. Spotkania delegacji Ukrainy i Stanów Zjednoczonych trwały dwa dni, od niedzieli do poniedziałku, a ich druga runda zakończyła się w stolicy Niemiec.

Po rozmowach Zełenski podkreślał, że dialog z Amerykanami był szczegółowy i przyniósł realny postęp. – To nigdy nie są łatwe rozmowy, mówię to otwarcie. Ale były one owocne, bardzo bogate w detale. Kluczowe jest, aby przyszły pokój był godny – to dla nas fundamentalne. Słowo „godność” pojawia się w tych rozmowach bardzo często. To właśnie ona powstrzymała Rosję, bo tacy są ludzie w Ukrainie – mówił prezydent dziennikarzom.

Wcześniej amerykański wysłannik Steve Witkoff informował, że negocjacje koncentrowały się wokół 20-punktowego planu pokojowego oraz kwestii gospodarczych, co – według jego oceny – znacząco przybliżyło strony do porozumienia. Jak zwraca uwagę Reuters, jednym z najtrudniejszych tematów pozostaje przyszłość Donbasu, na którą szczególny nacisk kładzie strona amerykańska.

Zełenski przyleciał do Berlina w niedzielę, kiedy odbyła się pierwsza runda rozmów z wysłannikami prezydenta USA Donalda Trumpa – Steve’em Witkoffem i Jaredem Kushnerem. Dyskusje dotyczyły m.in. perspektywy zawieszenia broni w wojnie Rosji z Ukrainą oraz dalszych kroków dyplomatycznych.

🇺🇦🇩🇪 GŁOS KIJOWA W BERLINIE: „Zostaliśmy wysłuchani”. Zełenski o kulisach negocjacji



Dyskusja na temat terytoriów była wyczerpująca. Nasze stanowiska pozostają różne, ale mam poczucie, że partnerzy wysłuchali mojej opinii i cieszę się, że mogłem przedstawić ją osobiście –… pic.twitter.com/yHbLk8Ph8L — Czarne Niebo NEWS (@CzarneNieboNEWS) December 15, 2025

