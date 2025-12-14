Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zadeklarował gotowość do rozmów na temat przekazania Ukrainie kolejnych myśliwców MiG-29. Wiadomo, co Polska chce otrzymać w zamian.

Jak podkreślił Kosiniak-Kamysz, temat ten mógłby zostać poruszony podczas planowanej wizyty prezydenta Wołodymyra Zełenskiego w Polsce. – Jestem tym bardzo zainteresowany – powiedział szef MON, odpowiadając na pytania dziennikarzy w trakcie wizyty w Turcji.

Ewentualne rozmowy nie dotyczyłyby wyłącznie samych samolotów. Polska liczy bowiem na pogłębienie współpracy technologicznej, zwłaszcza w obszarze bezzałogowych systemów bojowych. Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że przekazanie sprzętu powinno iść w parze z wymianą doświadczeń. – Chcemy przekazać sprzęt, ale też oczekujemy podzielenia się tymi umiejętnościami – wskazał.

Minister zwrócił uwagę, że Ukraina dysponuje dziś unikatową wiedzą w zakresie wykorzystania dronów i systemów antydronowych, zdobywaną w warunkach realnego konfliktu zbrojnego. Jak dodał, część tej współpracy już się odbywa. – Już dzisiaj jakiś element tego się dzieje, czyli szkolenia z umiejętności dronowych, gdzie polscy żołnierze te umiejętności nabywają – mówił.

Współpraca wojskowa Polski i Ukrainy trwa od początku pełnoskalowej wojny. W 2023 roku Polska przekazała Ukrainie 14 myśliwców MiG-29, a możliwość oddania kolejnych maszyn pozostaje przedmiotem analiz i rozmów na szczeblu politycznym oraz wojskowym.

