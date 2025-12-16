Według najnowszych ustaleń szwedzkich władz wojskowych i mediów, rosyjskie okręty wojenne regularnie wypływają z portów, eskortując tak zwane jednostki „floty cieni” i zabezpieczając ich żeglugę na wodach międzynarodowych. Na niektórych statkach zauważono uzbrojonych i umundurowanych mężczyzn.

Termin „flota cieni” odnosi się do statków handlowych i tankowców powiązanych z Rosją, które wykorzystują luki prawne i rejestracje w państwach trzecich, by omijać sankcje gospodarcze, w szczególności embarga naftowe. Rosyjskie okręty mają obecnie wspierać te jednostki w poruszaniu się przez Morze Bałtyckie, zwiększając ich ochronę i logistyczne bezpieczeństwo.

Militarna eskorta i umundurowane załogi

Szwedzka Marynarka Wojenna oraz niezależne źródła medialne podkreślają, że obecność rosyjskich sił na Bałtyku nie ogranicza się już tylko do symulowanych manewrów. Obserwowane są przypadki, w których na pokładach tankowców eskortowanych przez rosyjskie okręty znajdują się uzbrojeni mężczyźni w mundurach. Dowództwo szwedzkich sił sugeruje, że mogą to być zarówno najemnicy, jak i członkowie rosyjskich jednostek specjalnych. Takie działania – choć nie przekraczają formalnie progu otwartej wojny – stawiają państwa NATO w trudnej sytuacji, zmuszając je do monitorowania regionu i wzmocnienia gotowości obronnej.

Reakcja Szwecji i państw regionu

Szwecja oficjalnie potwierdziła częstsze pojawianie się rosyjskich okrętów w wodach Bałtyku oraz rozszerzającą się strefę ich operowania. Dowódca operacyjny Marynarki Szwedzkiej wskazał, że rosyjska obecność stała się bardziej stała i rozciąga się na rozległe obszary akwenu. W odpowiedzi Unia Europejska oraz Ukraina przyjęły nowe pakiety sankcji wymierzone w podmioty i osoby powiązane z tzw. flotą cieni. Celem restrykcji jest ograniczenie możliwości finansowania i operowania jednostek służących omijaniu dotychczasowych sankcji.

