Rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa odniosła się do wpisu Radosława Sikorskiego, w którym szef polskiej dyplomacji ironicznie stwierdził, że premier Węgier Viktor Orban „zasłużył na Order Lenina”. W odpowiedzi Zacharowa uznała, że Sikorski „zapomniał, iż bez Lenina Polska by nie istniała”. Na te słowa szybko zareagowało polskie MSZ.

Komentarz Zacharowej pojawił się po tym, jak Sikorski skrytykował wypowiedź Viktora Orbana, który decyzję większości państw UE o trwałym zamrożeniu rosyjskich aktywów nazwał „deklaracją wojny”. Rzeczniczka rosyjskiego MSZ napisała na Telegramie, że „wybryki Radosława Sikorskiego na X nie są już zaskoczeniem”, po czym stwierdziła, że bolszewicy mieli dać Polsce niepodległość, a Włodzimierz Lenin wspierał ideę suwerennego państwa polskiego.

Zacharowa przywołała również hasło Lenina z 1916 r.: „Żadnej wojny o Polskę! Naród rosyjski nie chce być jej ciemiężycielem!”, przekonując, że bez bolszewików Polska mogłaby przez długie lata pozostać pod niemieckim panowaniem. W swojej narracji pominęła jednak wojnę polsko-bolszewicką z 1920 r. oraz późniejszą dominację ZSRR nad Polską, twierdząc jednocześnie, że Polacy mieli być „wdzięczni Leninowi za niepodległość przez cały XX wiek”.

Do tych tez odniósł się rzecznik polskiego MSZ Maciej Wewiór. – Znamienne, że rosyjskie MSZ, tak chętnie dziś występujące w obronie premiera Viktora Orbana, po raz kolejny sięga po fałszowanie historii – napisał. Dodał, że gdyby Polska faktycznie zawdzięczała niepodległość Leninowi, wojna polsko-bolszewicka musiałaby być uznana za „akcję humanitarną” lub – w dzisiejszej rosyjskiej narracji – „specjalną operację wojskową”.

– W rzeczywistości to Polska zatrzymała bolszewicką ekspansję. Niepodległość nie była darem Lenina, tak samo jak sowiecka obecność w Europie Środkowej nie była żadnym wyzwoleniem – podkreślił Wewiór, wskazując, że właśnie z tej historycznej lekcji wynika wybór Polski i jej trwałe zakotwiczenie w NATO.

Znamienne, że rosyjskie MSZ, tak chętnie występujące dziś w obronie premiera Viktora Orbána, po raz kolejny sięga po fałszowanie historii.



Gdyby Polska zawdzięczała niepodległość Leninowi, wojna polsko-bolszewicka 1920 r. musiałaby być rosyjską akcją humanitarną — albo, w tej… — Rzecznik MSZ – Maciej Wewiór (@RzecznikMSZ) December 16, 2025

Przeczytaj również: