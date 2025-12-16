Nowe informacje ws. zabójstwa 11-latki w Jeleniej Górze. Media podają, że policja rozmawiała z 12-latką, która może mieć związek ze zdarzeniem.

Policja potwierdza, że świadkowie widzieli bójkę, do której doszło tuż przed śmiercią 11-letniej dziewczynki z Jeleniej Góry. Jedna z osób obserwujących zdarzenie jako pierwsza powiadomiła służby. Tymczasem funkcjonariusze zakończyli już wysłuchanie 12-latki zatrzymanej w związku z tą sprawą, a zebrane materiały trafią teraz do sądu rodzinnego.

Na ciele 11-latki ujawniono obrażenia zadane ostrym narzędziem. Szybko ustalono również, że związek ze zdarzeniem może mieć 12-letnia uczennica tej samej szkoły podstawowej. Zgodę na jej zatrzymanie wydał sąd rodzinny. Śledczy nie mają wątpliwości, że doszło do zabójstwa.

We wtorek po południu policja zakończyła wysłuchanie małoletniej. — Cały zebrany materiał przekażemy jeszcze dzisiaj do sądu rodzinnego, który będzie podejmował dalsze decyzje w jej sprawie — poinformowała Edyta Bagrowska z Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze.

Funkcjonariusze nie ujawniają treści wysłuchania. Zapewniają jedynie, że 12-latka pozostaje pod opieką policji. — W każdej takiej sytuacji decyzja o miejscu przebywania osoby małoletniej podejmowana jest indywidualnie — zaznaczyła rzeczniczka jeleniogórskiej policji. O sprawie będziemy informować.

Przeczytaj również: