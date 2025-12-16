Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta RP, zabrał głos ws. decyzji prezydenta Karola Nawrockiego ws. Chanuki. Wyjaśnił, dlaczego nie będzie obchodów tego święta w Pałacu Prezydenckim.

Karol Nawrocki zapowiedział, że jako prezydent nie będzie uczestniczył w obchodach Chanuki. Swoje stanowisko deklarował już w trakcie kampanii wyborczej, podkreślając, że szczególnie poważnie traktuje przywiązanie do wartości chrześcijańskich. W rozmowie z RMF FM mówił wprost, że obchodzi te święta, które są mu osobiście bliskie, i nie zamierza rozszerzać tej praktyki na inne tradycje religijne.

Dotychczas zapalanie świec chanukowych odbywało się w Sejmie, a w Pałacu Prezydenckim zwyczaj ten zapoczątkował Lech Kaczyński. Tradycję kontynuował także Andrzej Duda. Karol Nawrocki zdecydował jednak, że nie będzie jej podtrzymywał, zrywając tym samym z wieloletnią praktyką swoich poprzedników.

Do sprawy odniósł się szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki w programie Wirtualnej Polski. Podkreślił, że decyzja głowy państwa nie ma charakteru antyżydowskiego ani wrogiego wobec jakiejkolwiek społeczności. Jak zaznaczył, każdy prezydent ma prawo do własnych zwyczajów i indywidualnego podejścia do kwestii symbolicznych.

Zbigniew Bogucki tłumaczy, dlaczego nie będzie Chanuki w Pałacu Prezydenckim

– Każdy prezydent ma swoje zwyczaje, ma swoje podejście do niektórych spraw. Chciałbym bardzo jasno powiedzieć, że to nie jest gest antyżydowski czy wrogi – powiedział szef Kancelarii Prezydenta RP.

Bogucki zwrócił również uwagę, że – jego zdaniem – znaczna część Polaków nie zna znaczenia Chanuki, a sama diaspora żydowska w Polsce jest obecnie niewielka. – Inni prezydenci uznawali to za słuszne. Pan prezydent Nawrocki uznał, że nie ma takiej potrzeby. Nie jest to nic wielkiego – powiedział szef Kancelarii Prezydenta RP.

Chanuka to żydowskie święto świateł, upamiętniające ponowne poświęcenie Świątyni Jerozolimskiej po jej odzyskaniu w II wieku p.n.e. Obchodzona jest przez osiem dni, podczas których zapala się kolejne świece na specjalnym świeczniku — chanukiji. Święto symbolizuje zwycięstwo wolności religijnej oraz nadzieję i wytrwałość w obliczu prześladowań. W tradycji żydowskiej Chanuka ma przede wszystkim wymiar religijny i historyczny, ale także rodzinny i wspólnotowy.

Przeczytaj również: