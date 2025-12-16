Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow stwierdził, że USA „obiecały” Rosji „pomoc w transferze terytoriów”. Według jego słów padły też zapewnienia, że Ukraina nie dołączy do NATO.

Portal NEXTA relacjonuje niedawną wypowiedź szefa rosyjskiej dyplomacji. „Stany Zjednoczone obiecały Rosji pomoc w ułatwieniu transferu terytoriów i że Ukraina nie przystąpi do NATO” – stwierdził Ławrow. Według niego w czasie negocjacji pokojowych, Amerykanie zgodzili się na warunki Rosji.

„Teraz te pierwotne przyczyny muszą zostać wyeliminowane i dobrze, że Amerykanie to zrozumieli. Wyraźnie powiedzieli, że o NATO nie może być mowy. I jasno powiedzieli, że ziemie, na których Rosjanie żyli od wieków, muszą znów stać się rosyjskie” – mówił Ławrow.

Według słów Ławrowa spełnienie tych warunków, to element szerszej strategii redukcji napięć na świecie. Ławrow twierdzi, że uniemożliwienie Ukrainie wstąpienia do NATO doprowadzi do stabilizacji regionalnej.

Stwierdził również, że „Europa miała wiele okazji, by włączyć się w proces rozwiązania konfliktu na Ukrainie, ale zignorowała je wszystkie” i Rosja obecnie „nie ma o czym rozmawiać z obecnymi europejskimi liderami”.

Źr. WP